Об этом заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча в эфире телеканала ”Primul în Moldova”.

Он отметил, что социалисты не позволят повторения беззаконий, имевших место в ноябре, когда депутаты ПДС препятствовали жителям Левобережья голосовать на президентских выборах.

Батрынча сказал, что доступ к избирательным участкам должен быть обеспечен для всех граждан с правом голоса, независимо от места проживания.

«Граждане с молдавским паспортом, которые живут за Днестром, ничем не отличаются от тех, кто живёт, например, в Португалии. Это дискриминационное отношение к гражданам, которое можно назвать и фашистским: делить людей на хороших и плохих. А судьи кто? Кто позволил им судить, кто из граждан правильно голосует, а кто нет? Здесь они перешли красную линию, потому что в сильном государстве отвечали бы перед законом. К сожалению, у нас слабое государство», – сказал Батрынча.

Напомним, что во время второго тура президентских выборов депутат ПДС Игорь Гросу грубейшим образом нарушил права граждан, проживающих в Приднестровье, препятствуя им голосовать. Гросу назвал их “сепаратистами”.