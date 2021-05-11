В Молдове будет создан предвыборный блок «Социалисты и Коммунисты»
11 мая
20:16 2021
Предварительная работа по созданию единого предвыборного блока завершилась личной встречей лидеров ПСРМ и ПКРМ – Игоря Додона и Владимира Воронина. Об этом сообщил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.
«Обоюдное согласие на создание блока “Социалисты и Коммунисты” существует.
Впереди согласование кадровых, организационных и юридических вопросов», – написал Батрынча в социальной сети.
Он добавил, что в среду состоится заседание Республиканского Совета ПСРМ, на котором социалисты примут принципиальное решение.