На сегодняшний день в стране 243877 человек прошли лечение и 5970 умерли от инфекции COVID-19.

На 11 мая в Молдове подтверждены 252949 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1694 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14944 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1408 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 170 в крайне тяжелом состоянии (28 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).