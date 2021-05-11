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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 мая 243877 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 мая 243877 излечившихся
11 мая
20:16 2021
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На сегодняшний день в стране 243877 человек прошли лечение и 5970 умерли от инфекции COVID-19.    

На 11 мая в Молдове подтверждены 252949 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1694 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14944 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1408 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 170 в крайне тяжелом состоянии (28 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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