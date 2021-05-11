Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаный выразила соболезнования родным и близким погибших в казанской школе.

«Глубоко потрясена трагедией, произошедшей в одной из школ города Казань Республики Татарстан Российской Федерации. Жестокое нападение обернулось огромной трагедией для семей погибших детей и взрослых. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – написала Зинаида Гречаный.

Председатель парламента призвала «быть более чуткими и внимательными к нашим детям, к миру вокруг нас, чтобы такое никогда и нигде не повторилось!»