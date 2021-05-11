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Газета "Кишиневские новости"

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ПДС требует оголить Резервный фонд ради проведения выборов

ПДС требует оголить Резервный фонд ради проведения выборов
11 мая
16:26 2021
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Генеральный секретарь ПДС Андрей Спыну, прозванный журналистами «RISE Moldova» “секретарем оффшором” из-за многомиллионных доходов, укрытых за границей, требует, чтобы все деньги из госрезерва были направлены на проведение досрочных выборов. Об этом Спыну заявил в эфире одного из частных телеканалов.

«Я не думаю, что нужно говорить об отсутствии денег. В двух источниках, которыми обладает правительство на данный момент – в резервном фонде и фонде для интервенций, есть примерно 110-115 млн леев, которые можно выделить для проведения этих выборов», — заявил Спыну.

Между тем, экономисты бьют тревогу и считают непозволительным расходование средств из этих фондов. По их словам, в случае возникновения непредвиденных ситуаций у государства не будет возможности и ресурсов вмешаться в ситуацию, чтобы помочь людям.

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