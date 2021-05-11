Генеральный секретарь ПДС Андрей Спыну, прозванный журналистами «RISE Moldova» “секретарем оффшором” из-за многомиллионных доходов, укрытых за границей, требует, чтобы все деньги из госрезерва были направлены на проведение досрочных выборов. Об этом Спыну заявил в эфире одного из частных телеканалов.

«Я не думаю, что нужно говорить об отсутствии денег. В двух источниках, которыми обладает правительство на данный момент – в резервном фонде и фонде для интервенций, есть примерно 110-115 млн леев, которые можно выделить для проведения этих выборов», — заявил Спыну.

Между тем, экономисты бьют тревогу и считают непозволительным расходование средств из этих фондов. По их словам, в случае возникновения непредвиденных ситуаций у государства не будет возможности и ресурсов вмешаться в ситуацию, чтобы помочь людям.