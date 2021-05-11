Азербайджанский президент Ильхам Алиев в телеинтервью осудил власти Канады и Франции за вмешательство во внутреннюю политику его страны.

Главе государства не понравилось то, как оценивают в Оттаве и Париже итоги 44-дневной войны между Ереваном и Баку за Нагорный Карабах. «Порой страны, находящиеся на том конце света, выступают с заявлениями, связанными с конфликтом или же происходящими в Азербайджане процессами. Это неприемлемо. В качестве примера могу привести Канаду. Недавно мне сообщили, что Министерство иностранных дел Канады выступило с заявлением в связи с Азербайджаном, нашими внутренними делами. По какому праву? Кто ему предоставил такое право? Кем возомнила себя Канада? Может, это супердержава, а мы не знали? Может, это второй Люксембург, появилась вторая супердержава, а мы не знали? Пусть занимается своими делами», – с иронией говорил Алиев. Также он отчитал Министерство иностранных дел Франции за его позицию по Нагорному Карабаху.