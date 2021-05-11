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Газета "Кишиневские новости"

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Лидера «Машины времени» Макаревича обвинили в шовинизме

11 мая
15:46 2021
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В прессе продолжают обсуждать слова Андрея Макаревича о том, что он ожидал увидеть на Западной Украине «захолустье», но был удивлен красотой ее городов, сообщает «Сегодня».

Известный журналист Айдер Муждабаев увидел в замечании лидера группы «Машина времени» презрительное отношение к Незалежной. «Вот здесь очень точно передано подсознательное отношение россиян к Украине. Даже, когда они хотят типа похвалить, у них выходят унизительные, почти расистские предложения. Причем сами они упорно этого не замечают: «Шо я такова сказал?». А еще здесь вкусное сало, борщ и классные телочки, да?», – пишет Муждабаев. Многие читатели осудили Макаревича, назвав его «шовинистом» и обвинив в частых посещениях Кремля. В Ивано-Франковской области ввели запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта до тех пор, пока не будет возвращен Крым. Но для приехавшего с концертами Макаревича сделали исключение и разрешили петь.  

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