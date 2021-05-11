Задержанный человек в Атаках, которого обвиняют в соучастии в похищении бывшего украинского судьи Николая Чауса, является наемником, который воевал в Донбассе вместе со своим отцом. Об этом сообщает телеграм-канал INDEX.

«Гражданин Ярослав С., 1991 года рождения, воевал в качестве наемника в подразделении “Добробат”, а его отец Олег С., 1967 г.р. воевал в Донбассе украинской бригаде №30 “Новгород Волынская” в Дебальцево. Ярослав С. установил связи с украинскими специальными службами во время своей работы охранником в коттеджном поселке в пригороде Киева Конча Заспа», — сообщает цитируемый источник.

В марте –апреля 2021 года Ярослав арендовал несколько квартир в Кишиневе для украинцев, которые похитили Чауса. Также гражданин Молдовы был посредником при покупке автомобилей, на которых бывшего судью перевозили похитители.

Напомним, что 9 мая полиция сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в соучастии в похищении бывшего судьи Николая Чауса.