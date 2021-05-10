Десять американских военнослужащих получили травмы во время учений Swift Response, прошедших в Эстонии, сообщает Postimes.

В ночь, перед 9 мая на аэродром Нурмси в бывшей советской республике был выброшен десант в составе 600 парашютистов 83-й воздушно-десантной дивизии США. Вслед за ними сбросили несколько гаубиц. После приземления десяток американцев отправили в Северо-Эстонскую региональную больницу. «Это обычная часть воздушных операций. Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись на службу», – заявил пресс-атташе посольства Штатов в Эстонии Марк Нейлор. В ходе учений Swift Response отрабатывалась тактика обороны страны в случае «кризисных ситуаций». В маневрах приняли участие военнослужащие США, Великобритании и Эстонии. Было задействовано 20 самолетов и 25 вертолетов.