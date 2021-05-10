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Газета "Кишиневские новости"

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Экс-президент Молдовы Игорь Додон оказал помощь семье из Шерпен

Экс-президент Молдовы Игорь Додон оказал помощь семье из Шерпен
10 мая
12:06 2021
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Председатель Партии социалистов Игорь Додон навестил 9 мая семью Горган из села Шерпены Новоаненского района, в которой воспитывают пятерых мальчиков: тройню 8 месяцев от роду, одного 7-летнего и одного 10-летнего мальчика. Об этой семье Игорю Додону рассказали коллеги – они не могли остаться равнодушными при виде трудностей, с которыми сталкивается эта малообеспеченная семья.

Супруги Сергей и Александра Горган около двух лет назад купили в рассрочку дом, где они сейчас живут. Из-за пандемии глава семьи потерял работу, и с тех пор у семьи не было дохода, а с сентября прошлого года они живут только за счет пособия на тройняшек в размере 2500 леев.

Недавно Сергей нанялся на завод по обработке камня, но его скромной зарплаты недостаточно, чтобы покрыть все расходы семьи и отложить деньги на срочный ремонт дома.

Игорь Додон побеседовал с супругами и ободрил их. Кроме того, он подарил им коляску для тройни, предметы домашнего обихода, детское питание, детскую одежду, постельное белье, игрушки, продукты питания и оказал финансовую помощь.

ПСРМ будет и дальше прилагать все усилия, чтобы поддерживать многодетные, неполные и социально незащищенные семьи, заверил лидер социалистов.

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