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Газета "Кишиневские новости"

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Брюссель будет внимательно следить за предстоящими выборами в Молдове

Брюссель будет внимательно следить за предстоящими выборами в Молдове
10 мая
11:41 2021
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Евросоюз заботится о Молдове и регулярно выделяет ей деньги на развитие, заявил в видеообращении по случаю Дня Европы, посол ЕС в нашей стране Петер Михалко.  

Объединенная Европа продвигает ценности и стандарты на благо всего мира, изрек дипломат, завершающий свою миссию в нашей стране. «ЕС оказывает помощь и Республике Молдова, за последние десять лет в виде грантов было предоставлено более миллиарда евро, реализована тысяча проектов наряду с инвестпроектами, финансируемыми странами-членами ЕС. Но потенциал наших отношений намного больше и с внедрением реальных реформ, граждане Республики Молдова смогут добиться гораздо большего процветания в развития своих городов, сел и целой страны», – поведал Михалко. По его словам, сделав Майю Санду президентом, молдавский народ продемонстрировал желание идти по пути реформ. Дипломат заявил, что в Брюсселе будут внимательно следить за предстоящими внеочередными парламентскими выборами. По их результатам еврочиновники вынесут вердикт, было ли голосование свободным или нет. В Европе существует неписаное правило: если побеждают демократы, то все хорошо, если проигрывают – результаты подтасованы.   

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