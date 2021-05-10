Председатель Партии национального единства Октавиан Цыку осудил главу государства за то, что она возложила цветы к памятнику солдатам, погибшим во Второй мировой войне.

В социальных сетях политик написал: «После того как Майя Санду посетила мемориал лжи, я заявляю вам, что сегодня президент не представляла меня, как не представляла меня в Страсбурге, где бормотала о «молдавском народе и нации». Госпожа Санду решила сегодня присоединиться к когорте консервов вместе с Ворониным и Додоном». По мнению Цыку вместо того чтобы отправиться на мемориал воинской славы «Вечность» Санду надо было поучаствовать в открытии «Дня Европы», или ином мероприятии. Да, в этот день произошло много всего разного, например, в 1936 году Бенито Муссолини объявил о присоединении к Италии Эфиопии и о возрождении после полутора тысяч лет Римской империи. Чем не праздник для Цыку, выступающего за вхождение Республики Молдова в Румынию.