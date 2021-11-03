МВД намерено приобрести 4 новых автомобиля, запланировав на эти цели свыше 70 ТЫС. ЕВРО.

В разгар экономического кризиса МВД сообщило о тендере на приобретение 4 новых автомобилей. На эти цели их госбюджета потратят 1 420 000 леев или 70 тыс. евро. В ведомстве отмечают, что машины приобретаются «в целях модернизации и создания необходимых условий работы». Почему столь существенные траты решено сделать в разгар экономического и энергетического кризиса, власти не объясняют.