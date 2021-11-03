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Газета "Кишиневские новости"

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МВД Молдовы потратят свыше 1.4 млн леев на обновление автопарка

МВД Молдовы потратят свыше 1.4 млн леев на обновление автопарка
03 ноября
19:40 2021
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МВД намерено приобрести 4 новых автомобиля, запланировав на эти цели свыше 70 ТЫС.  ЕВРО.

В разгар экономического кризиса МВД сообщило о тендере на приобретение 4 новых автомобилей. На эти цели их госбюджета потратят 1 420 000 леев или 70 тыс. евро. В ведомстве отмечают, что машины приобретаются «в целях модернизации и создания необходимых условий работы». Почему столь существенные траты решено сделать в разгар экономического и энергетического кризиса, власти не объясняют.

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