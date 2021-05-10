Из-под пера президента Гурбангулы Бердымухамедова вышла очередная, 54-я по счету, книга, сообщает «Хроники Туркменистана».

На заседании правительства глава государства поведал: он сотворил новое произведение, которое назвал «Мой белый город Ашхабад». Книга посвящена 140-летию столицы, его будут отмечать 25 мая. Президент поручил вице-премьерам провести презентацию своего сочинения в ближайшие дни, но обязательно до праздника. О том, что Бердымухамедов пишет очередное произведение стало известно 22 марта, когда он посетил Ахалтекинский конный комплекс. Там Бердымухамедов дал новорожденному жеребенку имя Ашхабад и сообщил: его 53-я книга «Духовный мир туркмен» не последняя. Похоже, что туркменский президент занимается плагиатом. В 1971 году Владимиром Лазаревым был написан текст песни «Мой белый город», только она была посвящена Кишиневу.