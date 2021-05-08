Марш Победы

На вопрос, является ли 9 Мая Днем Европы или Днем Победы, лидер социалистов ответил предельно четко: «Для меня 9 Мая всегда был Днем Победы. В Молдове 9 Мая был, есть и будет Днем Победы. Мы обязаны помнить эту дату. Я видел призыв некоторых ассоциаций организовать 9 мая Марш Победы в Кишиневе. Буду участвовать в этом мероприятии, если будет возможность».

При этом лидер ПСРМ отметил, что мероприятие должно быть организовано с соблюдением всем санитарных норм.

Ожидается рост заражений Covid-19

Игорь Додон заявил, что, по прогнозам специалистов, в период, выбранный Санду для выборов, произойдет рост количества заражений и смертельных случаев.

«Я продолжаю считать, что Майя Санду поспешила распустить парламент, создав проблему, которую, возможно, осознает в скором времени. Через несколько недель увеличится число случаев Covid, так считают специалисты. Хочу увидеть аргументы, когда граждане придут к администрации президента, чтобы напомнить Майе Санду, что каждый день в Молдове умирают 100-200 человек, а с начала избирательной компании, спровоцированной Майей Санду, умрут, например, 1000 или 2000 человек. Это будет на вашей совести и совести Домники Маноле. Будут бессрочные протесты», — сказал Додон.

Председатель ПСРМ подтвердил, что он сомневается в проведении выборов именно 11 июля. Ранее Додон заявил о том, что Санду может ввести чрезвычайное положение в связи с эпидемиологической обстановкой, что приведет к переносу даты выборов.

Додон вакцинируется «Sputnik V»

Председатель ПСРМ сказал, что вакцинируется от COVID-19 тогда, когда придет его очередь. Лидер социалистов подтвердил, что намерен привиться только «Sputnik V».

«Я готов вакцинироваться в любой момент, но понимаю, что есть первый и второй этап. На третьем этапе любой желающий сможет вакцинироваться, но он еще не начался. Как только будет возможность, вакцинируюсь именно «Sputnik V», — отметил Игорь Додон в ходе прямой трансляции.

Напомним, что Российская Федерация передала нашей стране гуманитарную партию вакцины в размере 142 тыс. доз «Sputnik V». Она была предоставлена после личного обращения к российским властям спикера Зинаиды Гречаный и Игоря Додона в бытность его президентом страны.

Требование Санду – ошибка

В государственном бюджете нет 125 млн леев, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов. Однако Майя Санду уже категорически потребовала выделить для голосования все средства из резервного фонда правительства. «Во-первых, у неё нет таких полномочий, чтобы категорически что-то требовать. Во-вторых, у нас сейчас довольно неопределённый период – 2 месяца предвыборной кампании, затем ещё 1,5-2 месяца пока будет сформировано правительство, парламентское большинство. То есть 4 месяца будет продолжаться период неопределённости. Опустошить резервный фонд в этой ситуации – ошибка», – считает председатель ПСРМ. Он также в очередной раз заявил, что Майя Санду поспешила, когда распустила парламент. У Игоря Додона есть большие сомнения в том, что выборы действительно удастся провести 11 июля.

«Майя Санду сама создала себе проблему, которую, вероятно, вскоре осознает. Через пару недель возрастёт число случаев зараженных коронавирусом – об этом публично говорят все специалисты. И я хочу видеть, какими будут аргументы, когда граждане будут приходить к президентуре каждый день и напоминать Майе Санду, что ежедневно в Молдове умирают 100-200 человек, а с началом электорального периода, который она запустила, их может быть гораздо больше. Это будет на вашей совести и на совести Домники Маноле», – добавил он.

ПСРМ готовит документы в ЦИК

Лидер социалистов заявил, что формирование отправится в ЦИК на следующей неделе, чтобы зарегистрироваться для участия в досрочных парламентских выборах.

«На следующей неделе мы пойдем и зарегистрируемся в качестве избирательного конкурента. Есть два варианта: или избирательный блок – социалисты с коммунистами, или отдельно ПСРМ, если левоцентристские партии не захотят идти общим блоком», — заявил Игорь Додон.

Экс-президент убежден, что и на этих выборах левоцентристские политические силы наберут наибольшее число мандатов.

«Мы сделаем все возможное, чтобы победить на предстоящих парламентских выборах. Искренне верю, что левые, как это было все 30 лет независимости, возьмут первое место. До 2014 года первое место брали коммунисты, с 2014 года – социалисты. Проблема в том, что правые объединялись против нас, но первое место всегда доставалось левоцентристским партиям. Думаю, что эта ситуация повторится и на нынешних выборах», — заявил лидер ПСРМ.

Кто украл миллиард?

Игорь Додон порекомендовал тем, кто верит, что на досрочных парламентских выборах правые победят… не опьяняться холодной водой и не делить шкуру неубитого медведя!

«Эйфория от президентских выборов прошла, люди поняли, кто есть кто, да и история показывает, что, когда правые были у власти, это были для нас кризисные периоды – кража миллиарда, закрытие школ, концессия аэропорта, захваченное государство, рост коррупции! Люди очень хорошо все понимают и сделают правильный выбор!» – убежден Игорь Додон.

Интересы государства и граждан

ПСРМ передала официальное письмо с подписью лидера социалистов главе Партии коммунистов Молдовы с предложением создать избирательный блок! Страна, заявил в этой связи Игорь Додон, в опасности, поэтому все настоящие патриоты, все государственники должны объединить свои силы, чтобы защитить Республику Молдова. «Нужно оставить прошлое позади и поставить во главу угла интересы государства и граждан!» – добавил председатель ПСРМ.

Остановить безвластие

Все признают, говорит Игорь Додон, что за 30 лет независимости лучшая правящая команда была до 2009 года, когда Воронин был президентом, Гречаный – премьером. Лидер социалистов напоминает, что он в то время был вице-премьером, министром экономики, а рядом с ними были другие коллеги. «Так почему не возродить эту команду и двигаться вперед», – задается вопросом председатель ПСРМ?

Кто мешает расследованию?

Председатель ПСРМ назвал чушью распространяемую в СМИ представителями ПДС информацию в связи с румынским экс-депутатом Ризей. Лидер социалистов убежден, что эти сообщения нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от случая с украинским судьей Чаушем. На следующей неделе парламентская комиссия будет готова представить доклад, в котором очень четко прослеживается вмешательство секретных служб Республики Молдова, а администрация президента Майи Санду была в курсе всего происходящего, предполагает Игорь Додон.