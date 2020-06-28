В Республике Молдова в заключении находятся 5,6 тысячи человек, каждый пятый из них принимал наркотики, сообщил на круглом столе, посвященном Международному дню борьбы с наркозависимостью, глава Национальной пенитенциарной системы Владимир Кожокару.

За последний год в специализированных учреждениях, в наркодиспансерах, прошли лечение 12 тысяч человек. “Без сомнения, необходима декриминализация Уголовного кодекса страны. Эти люди совершали преступления по большей части под воздействием наркотиков и нуждаются в реабилитации, а не в жестком наказании.”, – информировал присутствующих на круглом столе Кожокару.