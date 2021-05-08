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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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По анализу крови женщины можно установить дату родов

По анализу крови женщины можно установить дату родов
08 мая
20:26 2021
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Ученые Стэнфордского университета в США разработали специальный анализ крови, по которому можно очень точно установить, какого числа появится на свет ребенок. Сегодня для этих целей применяют ультразвуковое исследование. Но назвать точным такой метод нельзя. 

Изучив образцы крови женщин, которые родили ребенка естественным путем, ученые установили, что в период от двух до четырех недель до родов состав крови начинает изменяться. И с помощью математической модели точно определили дату родов десяти женщин, охваченных исследованием.

Сегодня в медицинской практике больше внимания уделяют здоровью будущего ребенка, а в состоянии беременных женщин контролируют лишь ограниченное число параметров. Исследователи считают, что результаты их работы позволят углубить мониторинг здоровья будущих мам, сообщает «Новое время».   

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