Травмы спинного мозга чреваты тяжелыми последствиями, вплоть до полного паралича. Но даже если он не наступает, в будущем у пострадавшего могут возникнуть патологии центральной нервной системы. Сегодня наука еще не умеет полностью ликвидировать последствия таких травм. Ученые российских Московского государственного университета и Научного медицинского исследовательского центра кардиологии в результате эксперимента пришли к выводу, что витамин В1(тиамин) способен ускорить процесс восстановления после травм спинного мозга. Для этого необходимо ввести пациенту препарат в первые сутки после повреждения.

В лабораторных условиях исследователи имитировали тяжелую спинномозговую травму у крыс. Одной группе подопытных делали инъекции с тиамином, другой, контрольной, – с физиологическим раствором. Оказалось, что витамин В1 через два месяца после травмы активизировал восстановление двигательной активности, а у контрольной группы животных такого результата зафиксировано не было. Анализы показали, что введенный в первые сутки тиамин предупреждает также нарушения обмена веществ в головном мозге, пострадавшем после травмы. Исследование может стать важным шагом вперед в лечении последствий спинномозговых травм, от которых ежегодно страдают в мире от двухсот пятидесяти тысяч до полумиллиона человек, сообщает телеканал «Доктор».