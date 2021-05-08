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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Витамин В1 ускоряет реабилитацию после травм спинного мозга

08 мая
20:26 2021
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Травмы спинного мозга чреваты тяжелыми последствиями, вплоть до полного паралича. Но даже если он не наступает, в будущем у пострадавшего могут возникнуть патологии центральной нервной  системы. Сегодня наука еще не умеет полностью ликвидировать последствия таких травм. Ученые российских Московского государственного университета и Научного медицинского исследовательского центра кардиологии в результате эксперимента пришли к выводу, что витамин В1(тиамин) способен ускорить процесс восстановления после травм спинного мозга. Для этого необходимо ввести пациенту препарат в первые сутки после повреждения. 

В лабораторных условиях исследователи имитировали тяжелую спинномозговую травму у крыс. Одной группе подопытных делали инъекции с тиамином, другой, контрольной, – с физиологическим раствором. Оказалось, что витамин В1 через два месяца после травмы активизировал восстановление двигательной активности, а у контрольной группы животных такого результата зафиксировано не было.  Анализы показали, что введенный в первые сутки тиамин предупреждает также нарушения обмена веществ в головном мозге, пострадавшем после травмы. Исследование может стать важным шагом вперед в лечении последствий спинномозговых травм, от которых ежегодно страдают в мире от двухсот пятидесяти тысяч до полумиллиона человек, сообщает телеканал «Доктор».       

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