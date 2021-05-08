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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 мая 243195 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 мая 243195 излечившихся
08 мая
20:11 2021
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На сегодняшний день в стране 243195 человек прошли лечение и 5943 умерли от инфекции COVID-19.     

На 8 мая в Молдове подтверждены 252604  случая заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1611 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15546 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1457 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 177 в крайне тяжелом состоянии (28 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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