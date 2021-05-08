На сегодняшний день в стране 243195 человек прошли лечение и 5943 умерли от инфекции COVID-19.

На 8 мая в Молдове подтверждены 252604 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1611 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15546 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1457 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 177 в крайне тяжелом состоянии (28 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).