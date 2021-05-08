Чего только не случается на свадьбах! Курьезная история произошла в Индии на церемонии бракосочетания. Перед тем, как сочетаться браком, невеста попросила жениха решить простейший пример из школьного курса математики – перемножить несколько чисел. Без пяти минут новобрачный с задачей не справился и остался холостяком. Девушка отказалась выходить за такого необразованного человека.

Эту пару, как нередко бывает в Индии, решили соединить родственники. О любви речь не шла. Однако невеста сразу заподозрила, что жених не блещет умом и в конце концов решила это проверить до того, как свяжет себя узами брака. Предчувствие ее не обмануло.

Уговоры родственников не помогли. Свадьба расстроилась. Пришлось семье невесты возвращать все подарки, полученные от жениха, сообщает Inquirer.