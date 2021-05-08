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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Искусственный интеллект за пять секунд составит расписание поездов

Искусственный интеллект за пять секунд составит расписание поездов
08 мая
20:06 2021
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Компьютерные программы, используемые сегодня для составления расписания движения поездов, берут в расчет ограниченное количество факторов, из-за чего результаты не всегда получаются точными. В Московском физико-техническом институте предложили использовать искусственный интеллект, способный учитывать до тридцати дополнительных факторов. В результате готовое расписание можно получить всего через пять секунд.

Предварительно нейросеть прошла обучение на реальной информации о работе поездного диспетчера. В обучении задействовали модель управляющего движением составов блока, способную создать виртуальную модель железной дороги.

У искусственного интеллекта уже есть первый успех: составлено расписание для участка Монгольской железной дороги длиной сто двадцать пять километров. Правда, задача для начала была не очень сложной, поскольку участок однопутный. Как считают разработчики, в перспективе нейросеть сможет решать куда более сложные задачи, практически мгновенно корректируя график движения, например, в случае аварии или плановых ремонтных работ, пишут «Известия».      

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