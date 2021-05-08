Традиционно любознательность считается положительным качеством человека. Однако специалисты Института Макса Планка в Германии высказали мнение, что иногда полезнее сознательно отказаться от определенной информации.

Ученые назвали по меньшей мере шесть ситуаций, в которых такой отказ является положительным. Это, например, управление эмоциями, когда человек не желает получить информацию из архивов спецслужб из опасения обнаружить, что кто-то из его близких мог сотрудничать с этими органами. Сюда же относится стремление сохранять пространство для удивления: если, скажем, заранее знать, кто убийца, читать или смотреть детектив будет неинтересно. Из этого же ряда – нежелание сравнивать себя с другими. Если знать, что другие больше тебя преуспевают в каком-то деле, совершенствоваться в нем, возможно, не захочется. Политики, бизнесмены или чиновники могут сознательно отказаться вникать в курс какой-либо проблемы, чтобы иметь обоснованное оправдание в бездействии: «Я об этом не знал». Порой неосведомленность о предрассудках способствует принятию правильных решений. Ну и, наконец, нежелание принимать на веру все, что появляется в социальных сетях, сообщает phys.org.