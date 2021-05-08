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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Создан спрей с антителами к коронавирусу

Создан спрей с антителами к коронавирусу
08 мая
14:41 2021
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Ученые Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и института ветеринарной медицины и животноводства разработали новый препарат, содержащий антитела к коронавирусу.

Этот спрей создан на основе молозива – специального вещества, который организм коровы после отела выделяет для выкармливания теленка. Молозиво обладает свойством ускорять процесс формирования иммунитета после рождения животного.

В период, когда коровы еще не отелились, им вводили белок коронавируса, и их организм отвечал производством антител к инфекции. Затем эти антитела переходили в молозиво, которое и послужило сырьем для создания спрея.

Препарат уже можно приобрести в аптеках. Но исследователи подчеркивают, что он не может служить альтернативой средствам индивидуальной защиты, таким, как маски. Тем более спрей не является лекарством, а может служить лишь дополнительным средством против распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости».  

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