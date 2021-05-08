Хорошая новость для жителей столицы. В связи с сокращением количества заразившихся коронавирусом и увеличением числа желающих сделать прививку Чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения муниципия Кишинев приняла решение ослабить ряд ограничений, вызванных пандемией.

Как сообщил на своей странице в социальной сети генеральный пример Ион Чебан, с 11 мая возобновляется учебный процесс в учебных заведениях всех уровней с физическим присутствием учащихся всех звеньев, как и в учреждениях внешкольного обучения, в том числе спортивных, художественных и других. То же относится к программам обучения для взрослых, включая безработных. Необходимо строгое соблюдение санитарных норм безопасности.

Разрешается проведение спортивных соревнований на открытом воздухе без зрителей.

Заведения общественного питания, включая террасы, могут работать до 23.00 с соблюдением противоэпидемических норм. Торговые центры и предприятия по реализации непродовольственных товаров могут работать до 22.00.

С 9 мая разрешается доступ на все кладбища муниципия, которые будут открыты до 17.00. Обязательным является ношение масок и сохранение социальной дистанции. Употребление продуктов питания и алкогольных напитков на территориях кладбищ запрещено! Дополнительный транспорт на кладбища допускаться не будет!

Начинается третий этап вакцинации от коронавируса для всех желающих по предварительным заявкам. Муниципальный центр вакцинации будет проводить вакцинацию организованных профессиональных групп на основе программирования.