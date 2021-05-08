Суббота, 8 мая 2021, 18:19

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Макароны научили менять форму при варке

Макароны научили менять форму при варке
08 мая
12:31 2021
Версия для печати

Использованная упаковка продуктов питания – немалая часть бытовых отходов, загрязняющих окружающую среду. Китайские ученые нашли способ уменьшить количество таких отходов. Они выяснили, что фигурным макаронным изделиям требуется гораздо больший объем упаковки, чем плоским. Исследователи разработали новый вид макаронных изделий, которые, будучи изначально плоскими, становятся фигурными – спиралями, ракушками, бантиками и другими, если их сварить. Вкус блюд при этом такой же, как у традиционных.

Ученые считают, что их разработка может пригодиться и в производстве других блюд, объем которых увеличивается в результате приготовления, а также для обеспечения продуктами экипажей в длительных космических полетах, чтобы занимать меньше места в кораблях, сообщает Science Alert.     

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,800,00%
EUR21,650,00%
GBP24,89–0,05%
UAH0,640,00%
RON4,400,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 08.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд