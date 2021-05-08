Использованная упаковка продуктов питания – немалая часть бытовых отходов, загрязняющих окружающую среду. Китайские ученые нашли способ уменьшить количество таких отходов. Они выяснили, что фигурным макаронным изделиям требуется гораздо больший объем упаковки, чем плоским. Исследователи разработали новый вид макаронных изделий, которые, будучи изначально плоскими, становятся фигурными – спиралями, ракушками, бантиками и другими, если их сварить. Вкус блюд при этом такой же, как у традиционных.

Ученые считают, что их разработка может пригодиться и в производстве других блюд, объем которых увеличивается в результате приготовления, а также для обеспечения продуктами экипажей в длительных космических полетах, чтобы занимать меньше места в кораблях, сообщает Science Alert.