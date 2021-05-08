В крупном английском портовом городе Ливерпуль во время ремонта одного из кафе рабочие обнаружили меню тысяча девятьсот тринадцатого года. И спустя сто восемь лет список предлагаемых блюд выглядел почти как новый.

Но не только это удивило нынешних владельцев кафе. Они пришли к выводу, что располагавшийся в те времена на этом месте ресторан представлял собой заведение очень высокого уровня. Ассортимент был очень разнообразным и требовал от поваров большого искусства.

Владельцы кафе намерены включить в сегодняшнее меню некоторые из блюд, подававшихся здесь когда-то. Кроме того, планируется сделать находки (строители обнаружили еще и набор игральных карт и фирменный головной убор сотрудника ресторана) частью интерьера заведения, сообщает CNN.