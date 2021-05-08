Болельщики не раз наблюдали, как звезды футбола, отличавшиеся высокой меткостью и способные забить гол с очень большого расстояния, не попадали в ворота при выполнении одиннадцатиметрового штрафного удара.

Ученые из нидерландского университета Твенте решили выяснить, почему так происходит. Для этого исследователи измерили мозговую активность игроков, которые били пенальти. В эксперименте участвовали двадцать два футболиста. Было учтено, что игроки в этой ситуации испытывают серьезное психологическое напряжение. Выяснилось, что у тех, кто способен при этом сохранять самообладание, активировалась область мозга, отвечающая за движение. А у футболистов, которые ощущали беспокойство, включался другой участок мозга, отвечающий за долгосрочное мышление. То есть игроки были сосредоточены не на точном выполнении штрафного удара, а на возможных последствиях неудачи.

По мнению исследователей, результаты их эксперимента окажутся полезны тренерам, которые могут включить в систему подготовки футболистов упражнения на сосредоточенность на конкретном действии в ситуации повышенного напряжения, сообщает Daily Mail.