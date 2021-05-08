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Газета "Кишиневские новости"

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Навальный вновь получил статус политзаключенного

Навальный вновь получил статус политзаключенного
08 мая
12:16 2021
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В Amnesty International решили, что погорячились, когда в феврале этого года лишили Алексея Навального статуса узника совести, говорится в заявлении правозащитной организации.

Представителя российской оппозиции было предложено не считать политзаключенным по причине того, что он в 2007 и 2008 годах позволял себе высказывания дискриминационного характера, особенно в отношении людей проживающих на Кавказе. В Amnesty International уверены: Кремль воспользовался решением организации, чтобы скомпрометировать борца с коррупцией в глазах общественности. «Это было верхом лицемерия со стороны властей, которые не только пытались убить Навального путем отравления, но и совершали недобросовестные действия за последние два десятилетия, включая пытки, насильственные исчезновения и широкомасштабные репрессии против политических свобод в России и за рубежом, а также военные преступления в Сирии», – говорится в заявлении Amnesty International. Поэтому, видимо, Навальному вернули статус политического. Впрочем, многие в этом усмотрели лишь публичную демонстрацию того, что всякому могут быть прощены любые грехи его, если он объявит себя врагом Кремля.   

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