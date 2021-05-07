Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 мая 242796 излечившихся
07 мая
19:56 2021
На сегодняшний день в стране 242796 человек прошли лечение и 5929 умерли от инфекции COVID-19.
На 7 мая в Молдове подтверждены 252413 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 1830 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15817 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1515 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 181 в крайне тяжелом состоянии (30 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).