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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 мая 242796 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 7 мая 242796 излечившихся
07 мая
19:56 2021
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На сегодняшний день в стране 242796 человек прошли лечение и 5929 умерли от инфекции COVID-19.    

На 7 мая в Молдове подтверждены 252413 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1830 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15817 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1515 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 181 в крайне тяжелом состоянии (30 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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