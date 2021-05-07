Игорь Додон в рамках прямого эфира «Игорь Додон отвечает» заявил, что этот день для него будет днем, когда отмечается победа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Он сказал также, что непременно примет участие в Марше Победы и акции «Бессмертный полк» в Кишиневе, если только у него будет возможность.

– Спрашивают: является ли 9 Мая Днем Европы или Днем Победы. Для меня 9 Мая всегда был Днем Победы. В Молдове 9 Мая был, есть и будет Днем Победы. Мы обязаны помнить эту дату. Я видел призыв некоторых ассоциаций организовать 9 мая Марш Победы в Кишиневе. Буду участвовать в этом мероприятии, если будет возможность, — заявил Игорь Додон в ходе прямого эфира.

При этом лидер ПСРМ отметил, что мероприятие должно быть организовано с соблюдением всем санитарных норм.