Пятница, 7 мая 2021, 17:14

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Игорь Додон вакцинируется в порядке очереди «Sputnik V»

Игорь Додон вакцинируется в порядке очереди «Sputnik V»
07 мая
13:16 2021
Версия для печати

Председатель ПСРМ Игорь Додон заявил, что вакцинируется от COVID-19 тогда, когда придет его очередь. Лидер социалистов подтвердил, что намерен привиться только «Sputnik V».

«Я готов вакцинироваться в любой момент, но понимаю, что есть первый и второй этап. На третьем этапе любой желающий сможет вакцинироваться, но он еще не начался. Как

только будет возможность, вакцинируюсь именно «Sputnik V», — отметил Игорь Додон в ходе прямой трансляции.

Напомним, что Российская Федерация передала нашей стране гуманитарную партию вакцины в размере 142 тыс. доз «Sputnik V». Она была предоставлена после личного обращения к российским властям спикера Зинаиды Гречаный и Игоря Додона в бытность его президентом страны.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,77+0,28%
EUR21,55+0,82%
GBP24,80+0,71%
UAH0,64+0,21%
RON4,38+0,83%
RUB0,24+0,65%

Курсы валют в MDL на 07.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд