Председатель ПСРМ Игорь Додон заявил, что вакцинируется от COVID-19 тогда, когда придет его очередь. Лидер социалистов подтвердил, что намерен привиться только «Sputnik V».

«Я готов вакцинироваться в любой момент, но понимаю, что есть первый и второй этап. На третьем этапе любой желающий сможет вакцинироваться, но он еще не начался. Как

только будет возможность, вакцинируюсь именно «Sputnik V», — отметил Игорь Додон в ходе прямой трансляции.

Напомним, что Российская Федерация передала нашей стране гуманитарную партию вакцины в размере 142 тыс. доз «Sputnik V». Она была предоставлена после личного обращения к российским властям спикера Зинаиды Гречаный и Игоря Додона в бытность его президентом страны.