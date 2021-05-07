Председатель ПСРМ Игорь Додон заявил, что формирование отправится в ЦИК на следующей неделе, чтобы зарегистрироваться для участия в досрочных парламентских выборах.

«На следующей неделе мы пойдем и зарегистрируемся в качестве избирательного конкурента. Есть два варианта: или избирательный блок – социалисты с коммунистами, или отдельно ПСРМ, если левоцентристские партии не захотят идти общим блоком», — заявил Игорь Додон в ходе прямой трансляции.

Лидер социалистов убежден, что и на этих выборах левоцентристские политические силы наберут наибольшее число мандатов.

«Мы сделаем все возможное, чтобы победить на предстоящих парламентских выборах. Искренне верю, что левые, как это было все 30 лет независимости, возьмут первое место. До 2014 года первое место брали коммунисты, с 2014 года – социалисты. Проблема в том, что правые объединялись против нас, но первое место всегда доставалось левоцентристским партиям. Думаю, что эта ситуация повториться и на нынешних выборах», — заявил лидер ПСРМ.

подтвердил, что официальное приглашение ПКРМ о создании левого блока на выборах уже было отправлено.