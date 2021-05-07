Майя Санду подтвердила слова Додона о том, что она потребовала у правительства направить все деньги из Резервного фонда на проведение выборов. Об этом сообщила сама Санду после вакцинации.

«Я отправила указ. В указе все очень ясно написано», — сказала Санду.

Согласно расчетам Центральной избирательной комиссии для проведения досрочных парламентских выборов необходимо 125 млн леев. В то же время и.о. премьера Аурелиу Чокой заявил, что в настоящее время в Резервном фонде нет таких денег.

«В данный момент в Резервном фонде, потому что ЦИК-у можно направить средства только из Резервного фонда, есть 98 млн леев», — сказал Чокой.

Таким образом, в случае перевода всех денег в ЦИК Молдова не будут располагать финансовыми резервами на случай непредвиденных обстоятельств.