Лидер движения “Antimafie” Серджиу Мокану заявил, что команда Майи Санду, которая стремится к власти, является слабой и неподготовленной. Мокану дал понять, что дипломы Кембриджа, Гарварда или Сорбонны достались им незаслуженно.

«Читая, глядя на резюме людей из окружения Майи Санду, вначале начинаешь комплексовать, бояться. Три страницы, на которых – Сорбонны, Гарварды, Кембриджи… и когда видишь достижения этого человека: выдает клише, нелогичная речь, а ведь тот, кто в общественном пространстве говорит нелогично, не может думать», — сказал Мокану.

Лидер “Antimafie” считает, что Молдова переживает кризис, связанный с невозможностью реализовать Соглашение об ассоциации с ЕС – документ, который был подписан некомпетентными лицами «с дипломами Кембриджа, Гарварда или Сорбоны».

Мокану также добавил, что в случае, если ПДС удастся создать правительство – это будет катастрофой.