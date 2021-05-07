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Газета "Кишиневские новости"

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Мокану: Если ПДС удастся создать правительство – это будет катастрофой

Мокану: Если ПДС удастся создать правительство – это будет катастрофой
07 мая
12:16 2021
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Лидер движения “Antimafie” Серджиу Мокану заявил, что команда Майи Санду, которая стремится к власти, является слабой и неподготовленной. Мокану дал понять, что дипломы Кембриджа, Гарварда или Сорбонны достались им незаслуженно.

«Читая, глядя на резюме людей из окружения Майи Санду, вначале начинаешь комплексовать, бояться. Три страницы, на которых – Сорбонны, Гарварды, Кембриджи… и когда видишь достижения этого человека: выдает клише, нелогичная речь, а ведь тот, кто в общественном пространстве говорит нелогично, не может думать», — сказал Мокану.

Лидер “Antimafie” считает, что Молдова переживает кризис, связанный с невозможностью реализовать Соглашение об ассоциации с ЕС – документ, который был подписан некомпетентными лицами «с дипломами Кембриджа, Гарварда или Сорбоны».

Мокану также добавил, что в случае, если ПДС удастся создать правительство – это будет катастрофой.

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