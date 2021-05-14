Суббота, 15 мая 2021, 04:41

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

«Альянс за объединение румын» хочет «спасти» Бессарабию

14 мая
17:36 2021
Версия для печати

Председатель «Союза спасения Бессарабии» Валериу Мунтяну уверен, что накануне парламентских выборов все партии, выступающие за слияние с Румынией, должны создать единый избирательный блок, соообщает ИНФОТАГ.

Союз может быть создан на основе недавно зарегистрированного в Кишиневе «Альянса за объединение румын», считает политик, и нужен для того, чтобы «противостоять прокремлевским силам». К ним Мунтяну отнес: Воронина, Додона, Усатого и Шора. Чего не выдумаешь для того, чтобы скомпрометировать противника. Против того же Усатого, например, в Москве заведено уголовное дело, и если его задержат на территории России, он получит не менее 10 лет тюрьмы. «За 30 лет существования Молдова доказала свою неспособность выжить. Люди бегут с этой территории. Ее контролировали русский царизм, а потом советский режим. Мы должны дать людям вернуться  к другой жизни – в составе Евросоюза, а также под защитой НАТО. Это можно сделать только при наличии фракции унионистов в парламенте», – объявил Мунтяну. Поясним, что это тот самый Мунтяну, который был четыре года депутатом парламента и два года  министром окружающей среды. Может быть, именно благодаря таким политикам, в Республике Молдова все так плохо, и потому люди отправляются работать за кордон? 

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,660,00%
EUR21,450,00%
GBP24,910,00%
UAH0,640,00%
RON4,360,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 15.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд