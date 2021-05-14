Председатель «Союза спасения Бессарабии» Валериу Мунтяну уверен, что накануне парламентских выборов все партии, выступающие за слияние с Румынией, должны создать единый избирательный блок, соообщает ИНФОТАГ.

Союз может быть создан на основе недавно зарегистрированного в Кишиневе «Альянса за объединение румын», считает политик, и нужен для того, чтобы «противостоять прокремлевским силам». К ним Мунтяну отнес: Воронина, Додона, Усатого и Шора. Чего не выдумаешь для того, чтобы скомпрометировать противника. Против того же Усатого, например, в Москве заведено уголовное дело, и если его задержат на территории России, он получит не менее 10 лет тюрьмы. «За 30 лет существования Молдова доказала свою неспособность выжить. Люди бегут с этой территории. Ее контролировали русский царизм, а потом советский режим. Мы должны дать людям вернуться к другой жизни – в составе Евросоюза, а также под защитой НАТО. Это можно сделать только при наличии фракции унионистов в парламенте», – объявил Мунтяну. Поясним, что это тот самый Мунтяну, который был четыре года депутатом парламента и два года министром окружающей среды. Может быть, именно благодаря таким политикам, в Республике Молдова все так плохо, и потому люди отправляются работать за кордон?