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Газета "Кишиневские новости"

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Батрынча: Людей в районах волнует не политическая борьба

Батрынча: Людей в районах волнует не политическая борьба
06 мая
23:21 2021
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Лозунги Партии социалистов в избирательной кампании будут предлагать решения проблем общества, а не касаться политических тем. Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча заявил в эфире NTV Moldova, что представляемая им партия не будет «кормить» электорат политическими посланиями, как это делают оппоненты с правого фланга.

«Люди в районах заняты совсем другим вещами. Политическая борьба вселяет в них пессимизм. Люди ждут финансирования проектов инфраструктуры, газификации, водопроводов, дорог. Конечно, люди обсуждают именно эти темы, но кто-то из центра постоянно политизирует и «кормит» их политическими лозунгами», — заявил вице-председатель парламента.

Депутат ПСРМ отметил, что парламент проголосовал за несколько инфраструктурных проектов и теперь важно, чтобы средства были направлены на их реализацию, а не на проведение досрочных выборов.

Напомним, что ЦИК обнародовал предстоящие расходы на выборы 11 июля, которые составят 125 млн леев. Эти средства не предусмотрены в государственном бюджете.

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