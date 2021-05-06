Лозунги Партии социалистов в избирательной кампании будут предлагать решения проблем общества, а не касаться политических тем. Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча заявил в эфире NTV Moldova, что представляемая им партия не будет «кормить» электорат политическими посланиями, как это делают оппоненты с правого фланга.

«Люди в районах заняты совсем другим вещами. Политическая борьба вселяет в них пессимизм. Люди ждут финансирования проектов инфраструктуры, газификации, водопроводов, дорог. Конечно, люди обсуждают именно эти темы, но кто-то из центра постоянно политизирует и «кормит» их политическими лозунгами», — заявил вице-председатель парламента.

Депутат ПСРМ отметил, что парламент проголосовал за несколько инфраструктурных проектов и теперь важно, чтобы средства были направлены на их реализацию, а не на проведение досрочных выборов.

Напомним, что ЦИК обнародовал предстоящие расходы на выборы 11 июля, которые составят 125 млн леев. Эти средства не предусмотрены в государственном бюджете.