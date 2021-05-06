9 Майя социалисты проведут марш Победы, который стартует с площади Великого Национального собрания и завершится на мемориальном комплексе «Вечность». Об этом заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча в ходе передаче на телеканале NTV Moldova.

«Для нас это святой день, память об исторических событиях. Молдова была в лагере победителей. Удалось остановить опасный феномен, самый опасный в истории – фашизм. Это была огромная трагедия. Мы проведем уже традиционную акцию – «Бессмертный полк». Отправимся с центральной площади к мемориалу, чтобы возложить цветы, почтить память погибших. С соблюдением санитарных норм, но мы проведем эту акцию. Нудно хранить память, потому что сегодня много попыток исказить историю», — заявил Батрынча.