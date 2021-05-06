Четверг, 6 мая 2021, 00:54

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Зинаида Гречаный встретилась в Беларуси с выходцами из Молдовы

Зинаида Гречаный встретилась в Беларуси с выходцами из Молдовы
06 мая
23:16 2021
Версия для печати

Председатель парламента РМ Зинаида Гречаный сегодня встретилась

с представителями молдавской диаспоры Беларуси. В ходе обсуждения затрагивались вопросы социальной защиты, взаимного признания водительских прав и дипломов, продвижения экономических проектов, а также культуры и традиций молдаван.

Зинаида Гречаный сообщила, что обсудила с белорусской стороной строительство посольства Молдовы в Минске, что позволит вывести на новый уровень взаимодействие выходцев из Молдовы с государственными структурами нашей страны.

Спикер поблагодарила представителей диаспоры за то, что успешно представляют Молдову в Беларуси, сохраняя свои национальные обычаи и связь с родиной.

Напомним, что с 5 по 7 мая парламентская делегация Молдовы совершает визит в Беларусь.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,72–0,12%
EUR21,38+0,34%
GBP24,63–0,19%
UAH0,64–0,16%
RON4,34+0,34%
RUB0,24+0,68%

Курсы валют в MDL на 06.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд