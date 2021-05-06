Председатель парламента РМ Зинаида Гречаный сегодня встретилась

с представителями молдавской диаспоры Беларуси. В ходе обсуждения затрагивались вопросы социальной защиты, взаимного признания водительских прав и дипломов, продвижения экономических проектов, а также культуры и традиций молдаван.

Зинаида Гречаный сообщила, что обсудила с белорусской стороной строительство посольства Молдовы в Минске, что позволит вывести на новый уровень взаимодействие выходцев из Молдовы с государственными структурами нашей страны.

Спикер поблагодарила представителей диаспоры за то, что успешно представляют Молдову в Беларуси, сохраняя свои национальные обычаи и связь с родиной.

Напомним, что с 5 по 7 мая парламентская делегация Молдовы совершает визит в Беларусь.