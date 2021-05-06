В Молдове к парламентским выборам формируется блок левых сил
06 мая
23:16 2021
Партия коммунистов подтвердила готовность продолжить переговоры, а также готовить документы для регистрации о создании блока с социалистами на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте ПКРМ.
Политисполком ЦК ПКРМ постановил поручить Владимиру Воронину продолжить консультации с ПСРМ о создании блока, а секретарям политформирования провести необходимую организационную работу.
Напомним, что с идеей создания единого блока левых сил выступила ранее ПСРМ.