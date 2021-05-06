pcrm.md















Партия коммунистов подтвердила готовность продолжить переговоры, а также готовить документы для регистрации о создании блока с социалистами на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте ПКРМ.

Политисполком ЦК ПКРМ постановил поручить Владимиру Воронину продолжить консультации с ПСРМ о создании блока, а секретарям политформирования провести необходимую организационную работу.

Напомним, что с идеей создания единого блока левых сил выступила ранее ПСРМ.