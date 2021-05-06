«9 мая – великая дата в истории Республики Молдова и всего человечества. Этот год особенный. Ровно восемьдесят лет назад нацистские захватчики напали на нашу страну. Но наши предки выдержали страшный удар. Плечом к плечу со всеми народами Советского Союза молдавский народ встал на защиту Отчизны.

Наш долг – помнить об этом и бережно хранить память о сакральной жертве ради жизни и свободы грядущих поколений.

Легендарный май 1945 года навеки останется образцом безграничного мужества, стойкости и силы духа народа-победителя.

В этот особенный день желаю Вам и Вашим близким мира, добра и благополучия. Спасибо Вам, Герои Победы!», — говорится в поздравлении российского дипломата.