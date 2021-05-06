Четверг, 6 мая 2021, 00:53

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Белорусы чтят память трех неизвестных солдат, павших в трёх войнах

Белорусы чтят память трех неизвестных солдат, павших в трёх войнах
06 мая
23:11 2021
Версия для печати

Председатель ПСРМ Игорь Додон 6 мая посетил знаменитый минский Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Этот красивейший современный храм был воздвигнут в 1992 году и посвящён героям всех войн, павших за наше общее Отечество.

«В крипте храма захоронены останки трех неизвестных солдат, павших в трёх войнах: Отечественной 1812 года, Первой Мировой и Великой Отечественной. Возможно, кто-то из них был уроженцем Молдовы. В память о них мы заложили в крипте храма капсулу с землей с могил граждан Молдовы, воевавших в Беларуси, и граждан Беларуси, воевавших и освобождавших Молдову. Вечная слава героям!» – написал по завершении мероприятия лидер социалистов в соцсетях.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,72–0,12%
EUR21,38+0,34%
GBP24,63–0,19%
UAH0,64–0,16%
RON4,34+0,34%
RUB0,24+0,68%

Курсы валют в MDL на 06.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд