Председатель ПСРМ Игорь Додон 6 мая посетил знаменитый минский Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Этот красивейший современный храм был воздвигнут в 1992 году и посвящён героям всех войн, павших за наше общее Отечество.

«В крипте храма захоронены останки трех неизвестных солдат, павших в трёх войнах: Отечественной 1812 года, Первой Мировой и Великой Отечественной. Возможно, кто-то из них был уроженцем Молдовы. В память о них мы заложили в крипте храма капсулу с землей с могил граждан Молдовы, воевавших в Беларуси, и граждан Беларуси, воевавших и освобождавших Молдову. Вечная слава героям!» – написал по завершении мероприятия лидер социалистов в соцсетях.