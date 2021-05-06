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Газета "Кишиневские новости"

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Отмена режима ЧП в Молдове ударила по бизнесу и гражданам

Отмена режима ЧП в Молдове ударила по бизнесу и гражданам
06 мая
23:11 2021
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Главная государственная налоговая служба сообщает, что положения о расширении Программы субсидирования процентных ставок, как и программы возмещения НДС в период с января по май 2021 года не действуют в связи с тем, что Конституционный суд признал неконституционным решение парламента о введении чрезвычайного положения.

Также, исходя из решения КС, положения, которые позволяли продление сроков предоставления налоговых отчетов и сроков погашения налоговых обязательств, отменяются, а соответствующие поданные заявления не будут рассматриваться.

Также отменяется мораторий на запланированные проверки экономических агентов.

Кроме того, аннулируется освобождение от налога на прибыль, выплат обязательных социальных и медицинских взносов, а также разрешение учитывать в качестве расходов затраты на вакцинацию сотрудников компании.

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