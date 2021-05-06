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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 мая 242363 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 мая 242363 излечившихся
06 мая
21:51 2021
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На сегодняшний день в стране 242363 человека прошли лечение и 5912 умерли от инфекции COVID-19.    

На 6 мая в Молдове подтверждены 252153 случая заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1937 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15458 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1561 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 178 в крайне тяжелом состоянии (28 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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