Совместная декларация о сотрудничестве между парламентом Молдовы и Народным собранием Беларуси призвана консолидировать традиционно хорошие связи наших стран и народов, заявила спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный.

Председатель парламента РМ отметила, что данный документ открывает новый этап молдо – белорусского сотрудничества, в котором парламентам отводится достойная роль.

«Внимательно следим за развитием в Республике Беларусь промышленности, услуг и сельского хозяйства. Опыт внедрения социально – ориентированной рыночной экономической модели доказал свою эффективность в Белоруссии – очень полезен», — сказала Гречаный.

Спикер отметила, что впечатляющий рост основывается, в первую очередь, на усилиях граждан Беларуси, которые демонстрируют свою ответственность.

«Видим, что эти успехи достигнуты на фоне внутреннего напряжения и очень сложной международной ситуации. Мы искренне желаем Беларуси и всему белорусскому народу мира, понимания, уважения их суверенных прав независимо реализовывать внешний курс и проводить внутреннюю политику», — подчеркнула Гречаный.

Председатель молдавского парламента заявила, что радость и нужды белорусов искренно разделяют и в Молдове, акцентировав внимание на важности взаимной поддержки в сложный период.