Жители Германии негативно оценили влияние Соединенных Штатов на мировую демократию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные журналом Spiegel.

По данным исследования, многие немцы критически относятся к политике Вашингтона, несмотря на симпатию к президенту Джо Байдену. В частности, более трети респондентов (36 процентов) считают, что влияние Соединенных Штатов угрожает немецкой демократии сильнее, чем действия Китая (33 процента) или России (29 процентов).

При этом чуть больше половины жителей Германии (51 процент) сочли влияние США на мировую демократию скорее отрицательным, а только около трети опрошенных (32 процента) — положительным.

В числе наибольших угроз для демократии жители Германии назвали экономическое неравенство (49 процентов), влияние крупных технологических компаний (46 процентов) и ограничение свободы слова (40 процентов). По словам директора “Альянса демократий” Йонаса Парелло-Плезнера, причиной снижения доверия к США со стороны европейских партнеров стали действия Дональда Трампа во время его президентства.