Главный украинский пограничник Сергей Дейнеко рассказал журналистам, что обустройство границы с Россией хоть и со скрипом, но идет, сообщает «Сегодня».

Как обычно, не хватает денег на завершение работ. «Надо понимать, что нет такой стены, которая бы нас надежно защитила, стала своеобразным саркофагом от русских «Искандеров» и танков. Такой стены не существует. Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны», – заявил генерал-майор. Начал возводить «Стену» еще Арсений Яценюк, когда был в должности премьер-министра. С 2014 года удалось выкопать 400 километров противотанкового рва, установить 100 километров металлического ограждения и намотать 70 километров колючей проволоки. И на все это потрачено 2 миллиарда гривен! Предполагалось, что за 6 месяцев будет перекрыта граница с Российской Федерацией протяженностью 2 тысячи километров. Сроки завершения строительства переносились на 2018-й, потом 2021-й, теперь на 2025-й годы. В Москве, видимо, любезно согласились подождать завершения проекта по обустройству границы, а до тех пор пока не нападать на Украину.