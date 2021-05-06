Четверг, 6 мая 2021, 17:07

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Очередной «верный член» покинул Демпартию

Очередной «верный член» покинул Демпартию
06 мая
12:11 2021
Версия для печати

Единственный представитель Демпартии в муниципальном совете Кишинева Вячеслав Неделя, объявил о том, что покидает политформирование.

В социальных сетях он написал: «Около 11 лет я был в рядах ДПМ, председателем организации сектора Буюканы Кишинева. Я был верным членом партии, посвятившим себя политической и организационной деятельности. Я был депутатом, а в настоящее время являюсь муниципальным советником Кишинева. Я ухожу из ДПМ по причинам, основанным на моем несогласии с политикой руководства по продвижению на политические должности».

Впрочем, скорее всего, пафос обиженного демократа имеет свои корни. Ведь чиновники на «хлебных» должностях были основой Демократической партии пока она была у власти. Тот же Неделя, когда его внесли в список кандидатов в депутаты парламента, занимал должность директора Poştă Chişinău. До того был администратором зоны свободного предпринимательства Expo-Business-Chisinau. Демократов оттерли от власти и «верные члены партии», понимая, что на предстоящих выборах ДПМ вряд ли преодолеет пятипроцентный барьер, начали искать себе новое пристанище.    

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,72–0,12%
EUR21,36+0,29%
GBP24,61–0,24%
UAH0,64–0,16%
RON4,34+0,31%
RUB0,24+0,42%

Курсы валют в MDL на 06.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд