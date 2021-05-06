Единственный представитель Демпартии в муниципальном совете Кишинева Вячеслав Неделя, объявил о том, что покидает политформирование.

В социальных сетях он написал: «Около 11 лет я был в рядах ДПМ, председателем организации сектора Буюканы Кишинева. Я был верным членом партии, посвятившим себя политической и организационной деятельности. Я был депутатом, а в настоящее время являюсь муниципальным советником Кишинева. Я ухожу из ДПМ по причинам, основанным на моем несогласии с политикой руководства по продвижению на политические должности».

Впрочем, скорее всего, пафос обиженного демократа имеет свои корни. Ведь чиновники на «хлебных» должностях были основой Демократической партии пока она была у власти. Тот же Неделя, когда его внесли в список кандидатов в депутаты парламента, занимал должность директора Poştă Chişinău. До того был администратором зоны свободного предпринимательства Expo-Business-Chisinau. Демократов оттерли от власти и «верные члены партии», понимая, что на предстоящих выборах ДПМ вряд ли преодолеет пятипроцентный барьер, начали искать себе новое пристанище.