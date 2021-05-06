На пресс-конференции в Бухаресте сопредседатель Партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион объявил, что его формирование намерено участвовать в досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Молдове 11 июля.

«Мы хотим иметь законодателей-унионстов в обоих парламентах. Основная цель, ради которой существует AUR – объединение румынского народа с обеих берегов Прута. Кроме формирования Майи Санду (Партия «Действие и солидарность», ред.) есть необходимость и в румынской силе. И мы протягиваем руку всем румынам из Бессарабии с предложением присоединиться к AUR для формирования единого фронта», – объявил Симион. На прошлой неделе в Кишиневе была зарегистрирована Партия «Альянс за объединение румын». Ее сопредеседатель пообещал: если формирование пройдет в молдавский парламент, то к 2024 году две страны сольются. «Для Бессарабии нет никакого другого будущего, кроме воссоединения с Румынией. Все разговоры о вступлении Молдовы в ЕС отдельно от Румынии – утопия. Бессарабия была и остается румынской», – заявил на пресс-конференции активист AUR Влад Билецки.