Эксперт в области конституционного права Виталие Катанэ считает, что обсуждение вопросов организации финансирования выборов руководством ЦИК с послом США Дереком Хоганом является незаконным.

«Закон четко предусматривает компетенцию Центральной избирательной комиссии. Согласно закону, финансовые аспекты и организационные аспекты находятся строго в компетенции ЦИК. Хотя я не знаю точно, какие вопросы обсуждали члены ЦИК и господин Хоган во время визита, но, насколько мне известно, обсуждались вопросы именно организации финансирования выборов, что на мой взгляд, является незаконным. Закон определяет очень четко, что финансирование избирательной кампании, финансирование самих выборов осуществляется только строго из бюджета Республики Молдова. Поэтому все аспекты, касающиеся этого вопроса, входят только в компетенцию ЦИК и правительства. То есть все, что связано с международными аспектами никакого отношения к данному вопросу не имеет. Поэтому я как сторонник американской демократии могу сказать, что тот факт, что на данный момент господин Хоган в качестве посла обсуждает эти вопросы вместе с ЦИК — это незаконно, во-первых, и неполиткорректно. На мой взгляд, это находится в том направлении, в котором движется Майя Санду, когда она назначила встречу с членами ЦИК во дворце президента и где она определила, что у нее вместе с ЦИК общие цели. Опять же, это возмутительно и незаконно, потому что цели ЦИК определяются очень четко электоральным кодексом», — отметил Виталие Катанэ.