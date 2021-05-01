Один из важных симптомов коронавируса – потеря обоняния, которая может сохраняться в течение долгого времени после выздоровления. С утратой обоняния (аносмией) врачи сталкиваются и при других заболеваниях. И в таких случаях в медицинской практике обычно назначают стероиды. Однако эти препараты обладают рядом нежелательных побочных эффектов.

Специалисты из Университета Восточной Англии в Великобритании считают, что для восстановления обоняния после коронавируса использовать стероиды не нужно, поскольку она возникает по другим причинам, чем обычно. Ученые предлагают тренировать обоняние вдыханием различных запахов. В числе рекомендованных – гвоздика, роза, лимон и эвкалипт, но можно выбрать и другие, особо нравящиеся ароматы. Тренировки нужно проводить несколько раз в день, а через три месяца предлагается менять. При этом нужно настроиться на то, что тренироваться придется долго, возможно, до полугода, пока обоняние не восстановится.

Специальных исследований избавления от аносмии с помощью различных методов именно после коронавируса пока не проводилось. Однако в минувшем году ученые сравнили эффективность лечения потери запаха в результате других заболеваний (не коронавируса). Самые лучшие результаты по сравнению с применением стероидных и нестероидных препаратов, а также иглоукалыванием показали именно обонятельные тренировки.

Практика показывает, что к абсолютному большинству излечившихся от коронавируса через полгода после выздоровления обоняние возвращается. Но пожилым людям, например, может потребоваться больше времени из-за меньшего количества обонятельных рецепторов, сообщает телеканал «Наука».